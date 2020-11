الانتخابات الأمريكية 2020: هل يُمكن للناخبين تغيير أصواتهم؟

كتبت- رنا أسامة:

أدلى أكثر من 70 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات العامة، سواء عن طريق البريد أو بالحضور الشخصي في مراكز التصويت، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016، وذلك قبل اقتراع يوم الثالث من نوفمبر، في أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن.

وقبل أيام من نهاية السباق الرئاسي، تصدّر السؤال "هل يمكنني تغيير صوتي؟" بالإنجليزية محرك البحث جوجل بالولايات المتحدة، تزامنًا مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة عدد كبير من الناخبين في "تغيير أصواتهم" بعد أن عبروا بالفعل عن رأيهم في مُرشحهم المفضل.

وأشار ترامب إلى تصدّر ذلك السؤال بقوة مؤشرات محرك البحث جوجل بعد مناظرته الثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الأمر الذي يُشير، على حد قوله، إلى رغبة ناخبين في تغيير صوتهم لصالحه. وغرّد عبر تويتر: "الإجابة في معظم الولايات هي نعم (يُمكنكم تغيير صواتكم). اذهبوا لفعل ذلك (تغيير أصواتكم لصالحي). إنه الاقتراع الأهم في حياتكم!".

Strongly Trending (Google) since immediately after the second debate is CAN I CHANGE MY VOTE? This refers changing it to me. The answer in most states is YES. Go do it. Most important Election of your life!