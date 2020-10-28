الانتخابات الأمريكية 2020: هل يُمكن للناخبين تغيير أصواتهم؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أدلى أكثر من 70 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات العامة، سواء عن طريق البريد أو بالحضور الشخصي في مراكز التصويت، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016، وذلك قبل اقتراع يوم الثالث من نوفمبر، في أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن.

وقبل أيام من نهاية السباق الرئاسي، تصدّر السؤال "هل يمكنني تغيير صوتي؟" بالإنجليزية محرك البحث جوجل بالولايات المتحدة، تزامنًا مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة عدد كبير من الناخبين في "تغيير أصواتهم" بعد أن عبروا بالفعل عن رأيهم في مُرشحهم المفضل.

وأشار ترامب إلى تصدّر ذلك السؤال بقوة مؤشرات محرك البحث جوجل بعد مناظرته الثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الأمر الذي يُشير، على حد قوله، إلى رغبة ناخبين في تغيير صوتهم لصالحه. وغرّد عبر تويتر: "الإجابة في معظم الولايات هي نعم (يُمكنكم تغيير صواتكم). اذهبوا لفعل ذلك (تغيير أصواتكم لصالحي). إنه الاقتراع الأهم في حياتكم!".

Strongly Trending (Google) since immediately after the second debate is CAN I CHANGE MY VOTE? This refers changing it to me. The answer in most states is YES. Go do it. Most important Election of your life! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

فهل تسمح القوانين الانتخابية حقًا في الولايات الأمريكية بذلك؟

في حين لا تسمح معظم الولايات للناخبين بتغيير تصويتهم المبكر، تتيح البعض منها ذلك ولكن وفق "قيود"، بحسب مجلس الانتخابات الأمريكي.

ففي نيويورك، يُسمح للناخب إذا قام بالاقتراع غيابيًا، بالحضور إلى مكان الاقتراع الخاص به أثناء فترة التصويت المبكر أو في يوم الانتخابات والإدلاء بصوته ثانية، وفي هذه الحالة يُلغى الاقتراع الغيابي الذي قام به من قبل، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وفي ميشيجان، يُمكن للناخبين الذين صوّتوا تقديم طلب مكتوب وموقّع، لتغيير صوتهم بحلول الساعة الخامسة من مساء 30 أكتوبر، لإبطال الاقتراع.

أما في نيو هامشير، فبمقدور الناخبين الذهاب إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، خلال الساعة الأولى من فتح باب التصويت، وذلك قبل البدء في مراجعة وفرز الأصوات الغيابية. ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يستطيع الناخب أن يطلب اقتراعا ثانيًا، في فترة التصويت المبكر، وإلغاء الاقتراع الأول.

فيما تُتيح ويسكونسن، التي تمنح 3 فرص للاقتراع، للناخبين إلغاء اقتراعه الغيابي وطلب تقديم اقتراع جديد، ولكن قبل يوم 29 أكتوبر- الموعد النهائي القانوني لطلب الاقتراع الغيابي عن طريق البريد.

كما تسمح مينيسوتا أيضًا للناخبين بتغيير أصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، ما يعني أن الموعد النهائي مرّ بالفعل.

وفي بنسلفانيا، يُمكن للناخبين التصويت شخصيًا يوم الاقتراع بعد أن طلب الاقتراع بالبريد، ولكن لم يُسلّمه.

وتسمح ولايات ديلاوير، وأيداهو، وإلينوي، وإنديانا، ونيو مكسيكو، بإلغاء الاقتراع الغيابي، بشرط أن يتم قبل تسليم الاقتراع ومراجعته.

وفي كونيتيكت، يُمكن إلغاء بطاقات الاقتراع وإصدار أخرى جديدة، حسبما أكد مسؤول محلي لشبكة "إيه بي سي"، مُشيرًا إلى اختلاف القواعد من مدينة لأخرى.

ويمكن للناخبين في ولايتي أركنساه وميسيسبي، طلب بطاقات اقتراع جديدة، تصل إلى 3 بطاقات، في حال حدوث أخطاء، لكن في حال لم يقدّموا أصواتهم بالفعل.

وتنص قواعد الاقتراع وفق مجلس الانتخابات الأمريكي على أنه "إذا أدلى الناخب بصوته غيابيًا وأعاده، فإنه لا يزاب بإمكانه الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت شخصيًا"، حيث يجري التحقق من سجل الاقتراع قبل التصويت ليتم إبطال الاقتراع الغيابي وعدم احتسابه.

وبمقدور أولئك الراغبين في تغيير صوتهم بعد الإدلاء به عبر البريد، الذهاب إلى مجلس اتخابات المقاطعة المُنتمين إليها لسحب الاقتراع الأول وطلب اقتراع جديد وإرساله إلى عملية الفرز، بحسب موقع "صوت العرب" الأمريكي.