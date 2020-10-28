بجمبسوت وبليزر أحمر.. الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي يتألقان من الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

وصل الفنان أحمد داوود بصحبة زوجته علا رشدي منذ قليل على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت عُلا جمبسوت باللون الأسود، بقصة الكب، دون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما زوجها الفنان أحمد داوود، فارتدى بليزر باللون الأحمر وتيشرت باللون الأبيض وبنطلونًا باللون الأحمر، ونسق مع إطلالته ساعة يد ونظارة شمس.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.