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المعلمي يرأس الاجتماع 21 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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المعلمي يرأس الاجتماع 21 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعلمي يرأس الاجتماع 21 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
جرى استعراض التقدم المحرز في أعماله وبرامجه ومشاريعه بما في ذلك الأداء الموضوعي

المعلمي يرأس الاجتماع 21 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

ترأس المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد اليوم افتراضياً بمشاركة 21 دولة عضواً في المجلس، إلى جانب مشاركة الاتحاد الأوروبي كعضو.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في أعمال مركز مكافحة الإرهاب وبرامجه ومشاريعه، بما في ذلك الأداء الموضوعي والمالي والتقرير السنوي، ومشاريع بناء القدرات للدول الأعضاء وإستراتيجيات المركز، وذلك لتقديم المشورة للمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

حضرت الاجتماع رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبوعلي.عبدالله المعلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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