أخبار عاجلة

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419 -
الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال -
"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد -
الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة -
"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين" -
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يستمر حتى 15 نوفمبر.. بيع 4 صقور بـ390 ألف ريال في "مزاد ملهم"

Print
يستمر حتى 15 نوفمبر.. بيع 4 صقور بـ390 ألف ريال في "مزاد ملهم" يستمر حتى 15 نوفمبر.. بيع 4 صقور بـ390 ألف ريال في "مزاد ملهم"
3 سعوديين طرحوا "شاهين" وباعوه بـ151 ألفًا في 10 دقائق

يستمر حتى 15 نوفمبر.. بيع 4 صقور بـ390 ألف ريال في

حقق ثلاثة صقارين سعوديين سبقًا في سرعة طرح شاهين بعدما طرحوه في منطقة الحدود الشمالية خلال عشر دقائق، وباعوه في مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض مساء الثلاثاء بـ 151 ألف ريال، في عملية لم تستغرق أكثر من ١٢ دقيقة.

وتفصيلاً، الصقارون الثلاثة هم: محمد نوار شرعان الحازمي، ومطارد عواد سعد الحازمي، وضحيان لافي نزال الحازمي "أولاد عم"، وجمعهم حب الصقر، وهواية تعلموها منذ الصغر، يجنون ثمارها اليوم. والصقر الذي حقق ربحهم المادي هو الصقر الأول الذي يبيعونه في مسيرتهم رغم طرحهم نحو 5 صقور خلال الأعوام الماضية، ولصغر حجمها قرروا الاحتفاظ بها في مخيمهم الصحراوي، لكن صقرهم الأخير وجد طريقه إلى مزاد نادي الصقور السعودي، واغتنموا الفرصة بالتواصل مع فرق المزاد لعرضه وبيعه على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز؛ لما يحظى به المزاد من جماهيرية وإقبال كبير من المهتمين.

ويتسم طول الشاهين الفرخ الذي يعود لأبناء الحازمي الثلاثة بمواصفات نادرة ومميزة؛ فعرضه مساوٍ لطوله 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 1085 جرامًا، وكانت المنافسة عليه كبيرة قبل أن يظفر به سعد بن ملوح السلطان مقابل 151 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

شبكة عيون الإخبارية