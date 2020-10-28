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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بعمل اتحاد الكرة العربي

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بعمل اتحاد الكرة العربي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بعمل اتحاد الكرة العربي

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بعمل اتحاد الكرة العربي

أجرى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اتصالاً مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للاطمئنان على صحة رئيس الاتحاد الدولي، وذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي.


واستعرض رئيس الاتحاد العربي مع رئيس الاتحاد الدولي خلال الاجتماع جملة من البرامج المشتركة بين الاتحادين والمتعلقة برياضة كرة القدم العربية وتنميتها لمزيد من تطورها وحضورها دولياً، وذلك في الجوانب الفنية والإدارية وفي التحكيم والاحتراف وتنمية المواهب الشابة.


وأشاد انفانتينو بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الفيصل لتنمية مسابقات الاتحاد على مستوى الأندية والمنتخبات، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الاتحادين الدولي والعربي.


وقدم رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه بهذا الاجتماع رغم العارض الصحي الذي يمر به، مبيناً بأن "التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والعربي سيسهم كثيراً في تطور كرة القدم العربية وازدهارها وتنمية المواهب الكروية في أرجاء الوطن العربي".
وأشار الفيصل إلى أن "مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم وتنظيمها ونجاحها سيحفزنا على بذل مزيد من العمل لاستمرارية هذه المسابقات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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