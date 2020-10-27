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ثبوت إصابة الحكم " الهويش" بفيروس كورونا

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ثبوت إصابة الحكم " الهويش" بفيروس كورونا ثبوت إصابة الحكم " الهويش" بفيروس كورونا
يخضع الآن لمراقبة صحية يومية

ثبوت إصابة الحكم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إصابة الحكم الدولي محمد الهويش بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت المسحة الطبية ذلك.

وسيخضع الحكم لمراقبة صحية يومية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة قبل العودة لإدارة المباريات.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" مساء اليوم قال فيها: "ثبوت إصابة الحكم الدولي محمد الهويش بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية مساء الأحد وسيخضع الحكم لمراقبة صحية يومية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة قبل العودة لإدارة المباريات.


من جانبه تمنى اتحاد الكرة السلامة للحكم الدولي محمد الهويش.

وكان " الهويش " قد تولى إدارة مباراة النصر والتعاون والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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