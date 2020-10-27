"هلال الباحة" ينظِّم دورات تدريبية مكثفة لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين

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بمشاركة 60 ٪ من المنسوبين.. وتستمر لمدة أسبوعَيْن

ينظِّم فرع الهلال الأحمر بالباحة عددًا من الدورات التدريبية لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين ميدانيًّا، يشارك فيها 60٪ من منسوبي الميدان عبر دورات مكثفة تخصصية، تستمر لمدة أسبوعَيْن.

وصرح المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة بأنه يتم حاليًا إقامة الدورات التدريبية لمنسوبي المنطقة لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين ميدانيًّا من خلال وفود تدريبية، واعتماد برامج تدريبية كمراكز معتمدة لإقامة الدورات. ويجري حاليًا تقديم دورتَين تخصصيتَين، دورة دعم الحياة القلبي المتقدم ACLS، ودورة دعم الإصابات المتقدم قبل المستشفى PHTLS.

وأوضح المدير العام لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد الغامدي أن ذلك يأتي بدعم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، ومتابعة الإدارة العامة للتدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي في تنفيذ البرامج التدريبية بالمنطقة.

يُشار إلى أن الدورات تستمر لمدة أسبوعَيْن، وتستهدف ٦٠٪ من الممارسين الصحيين العاملين في المجال الإسعافي الميداني. ويأتي تنفيذ هذه الدورات استكمالاً للخطة العامة التدريبية لعام ٢٠٢٠م.