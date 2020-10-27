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"الحربي" يكرم مفتشي ومفتشات "عمل الرياض" لجهودهم في الحملات التفتيشية

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أثمرت عن انضباط ملحوظ وارتفاع نسبة الالتزام بالتوطين

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، مفتشي ومفتشات مكتب عمل الرياض؛ نظير جهودهم المبذولة في الحملات التفتيشية، والتي أثمرت عن انضباط ملحوظ في سوق العمل، وارتفاع في نسبة الالتزام بالتوطين، بحضور مساعده لقطاع العمل عبدالكريم عسيري.

واحتوى حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الوزارة بالدرعية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقوانين التباعد الاجتماعي، على كلمة للدكتور الحربي شكر فيها المفتشين والمفتشات المكرمين على جميع ما قدموه من جهود، كما حثهم على الاستمرار في تكثيف الجولات التفتيشية على جميع الأنشطة والمهن لضمان التزام المنشآت بالأحكام النظامية وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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