أخبار عاجلة

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419 -
الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال -
"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد -
الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة -
"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين" -
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الباحة" ينظِّم دورات تدريبية مكثفة لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين

Print
بمشاركة 60 ٪ من المنسوبين.. وتستمر لمدة أسبوعَيْن

ينظِّم فرع الهلال الأحمر بالباحة عددًا من الدورات التدريبية لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين ميدانيًّا، يشارك فيها 60٪ من منسوبي الميدان عبر دورات مكثفة تخصصية، تستمر لمدة أسبوعَيْن.

وصرح المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة بأنه يتم حاليًا إقامة الدورات التدريبية لمنسوبي المنطقة لرفع المهارات الإسعافية للمسعفين ميدانيًّا من خلال وفود تدريبية، واعتماد برامج تدريبية كمراكز معتمدة لإقامة الدورات. ويجري حاليًا تقديم دورتَين تخصصيتَين، دورة دعم الحياة القلبي المتقدم ACLS، ودورة دعم الإصابات المتقدم قبل المستشفى PHTLS.

وأوضح المدير العام لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد الغامدي أن ذلك يأتي بدعم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، ومتابعة الإدارة العامة للتدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي في تنفيذ البرامج التدريبية بالمنطقة.

يُشار إلى أن الدورات تستمر لمدة أسبوعَيْن، وتستهدف ٦٠٪ من الممارسين الصحيين العاملين في المجال الإسعافي الميداني. ويأتي تنفيذ هذه الدورات استكمالاً للخطة العامة التدريبية لعام ٢٠٢٠م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

شبكة عيون الإخبارية