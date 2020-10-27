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أمينة خليل بـ"لوك مختلف" في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

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أمينة خليل بـ"لوك مختلف" في اليوم الخامس من مهرجان الجونة أمينة خليل بـ"لوك مختلف" في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

08:54 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

كتبت-شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

طلّت أمينة خليل بـ"لوك مختلف" على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت أمينة فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون النحاسي، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع لأعلى مع إكسسوارات مكونة من حلق وأسورة.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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