بفستان سندريلا.. ليلى علوي تخطف الأنظار في خامس أيام مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وطلت ليلى بفستان طويل باللون البينك الغامق، بقصة الأميرات، ومفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.