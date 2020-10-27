هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة"

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت جمبسوت باللون المسطردة، بقصة الأوف شولد، ومفتوح عند منطقة الصدر والخصر، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها كريم قنديل، ارتدى بليزر باللون الأخضر الغامق، مع تبشرت أبيض،وبنطلون باللون البيج.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.