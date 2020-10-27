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بجمبسوت قصير.. رانيا يوسف بلوك جريء في اليوم الخامس من "الجونة"

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بجمبسوت قصير.. رانيا يوسف بلوك جريء في اليوم الخامس من "الجونة" بجمبسوت قصير.. رانيا يوسف بلوك جريء في اليوم الخامس من "الجونة"

مصراوي Masrawy

06:49 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت جمبسوت قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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