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"الندوة العالمية" تضع حجر أساس مدرسة جديدة في قيرغيزيا

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يستفيد منها 450 طالبًا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، حجر الأساس لمدرسة جديدة في محافظة أوس، تبعد عن العاصمة 840 مترًا، يستفيد منها 450 طالبًا.

وتعاني منطقة أوس، يبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة، من فقر شديد وقلة المدارس.

من جانبهم ثمن الأهالي جهود الندوة العالمية من خلال مشروعاتها التنموية التي تخدم المجتمع القيرغيزي، وأشادوا بعطاء المملكة حكومة وشعبًا.

كما تمكنت الندوة خلال السنوات الماضية، بفضل الله تعالى، من تحقيق إنجازات كبيرة في خطتها التعليمية بكثير من البلدان الإفريقية والآسيوية من تشييد العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية والمتخصصة ومراكز التنمية البشرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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