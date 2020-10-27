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مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي

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مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي
فتحوا النار على سيارته في صنعاء

مسلحون مجهولون يقتلون

لفظ "وزير الرياضة والشباب" في ميليشيا الحوثيين حسن زيد، أنفاسه الأخيرة اليوم (الثلاثاء)؛ عقب إطلاق مسلحين النار عليه في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من عائلته أن "زيد" توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة بالعاصمة تضم سفارات.

من ناحيتها، أكدت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون مقتل "زيد"، مشيرة إلى أن ابنة زيد كانت في السيارة أيضًا وأصيبت بجروح خطيرة.
وفي العام الماضي قتل مسؤول حوثي كبير وشقيق زعيم الحركة في صنعاء، وذلك في إطار الاقتتال الداخلي الذي يندلع بين صفوف الميليشيا الإرهابية بين وقت وآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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