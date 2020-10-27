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الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708

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الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708 الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708
وفاة مصابين اثنين ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 482 حالة

الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 110.807 فحوصات جديدة؛ لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127.624 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1.708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122.458 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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