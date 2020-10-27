بعد ارتفاع بالحرارة و"بقع غريبة".. كورونا يُدخِل طفلًا في غيبوبة (صور)

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

دخل طفل بلجيكي في الرابعة من عمره في غيبوبة لمدة أيام، إثر مضاعفات ناجمة عن إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المُستجد، وذلك في أحدث مضاعفات المرض الذي لا تزال ألغازه تُحير العلماء.

ووجه والده جريجوري تشودي تحذيرا إلى الآباء في جميع أنحاء العالم من خطر الوباء على الأطفال، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

بعد نشر صور ابنه كايس وهو يرقد بأحد مستشفيات بلجيكا بعد دخوله في الغيبوبة، قال تشودي لـ"سكاي نيوز" إنه حينما نقل ابنه إلى المستشفى وهو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة لم يكن يتخيل أبدًا أنه وقع فريسة لفيروس كورونا.

وبحسب الشبكة البريطانية، أوصى الأطباء المشرفون على حالة كايس في البداية بإبقائه في المنزل، لكن خلال أيام تدهورت حالته وظهرت بقع غريبة على جلده، وتبيّن إصابته بكوفيد 19 بعد إخضاعه لفحص كورونا.

وقال الأب: "من الصعب أن ترى ابنك في هذا الوضع".

حينما تردّت حالة كايس كثيرًا، دخل في غيبوبة طبية وكان والداه "مرعوبين" من احتمال وفاته، رغم أنه لم يكن يعاني من مشكلات صحية.

قال السيد شودي إنه يريد من الآباء الآخرين أن يدركوا أن الأطفال معرضون للإصابة بالفيروس ، و"ليس فقط كبار السن"، وفق سكاي نيوز.

وفاق كايس من غيبوبته الآن بعد أن ظل فاقدًا للوعي لمدة 6 أيام. فيما تبقى عائلته واحدة من بين آلاف العائلات في بلجيكا المضطرة للتعامل مع كوفيد 19 كل يوم، لا سيّما مع تسارع وتيرة تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطات البلجيكية المقاهي والحانات في سائر أنحاء منطقة بروكسل للحد من الانتشار المتسارع للوباء في العاصمة البلجيكية.

ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد لغاية 8 نوفمبر. ويحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة كذلك في 19 بلدية في المنطقة، بحسب السلطات. ويسمح للمطاعم بأن تبقى مفتوحة.

وتعد البلديات المكتظة بالسكان في منطقة بروكسل، لا سيّما مولينبيك سان جان، وسان جوسه تين نود، وكويكلبيرج، وجانشورين، من بين البلديات التي ينتشر فيها الفيروس بشكل واسع.

وسجلت البلاد البالغ تعداد سكانها نحو 11,5 مليون نسمة،333,718إصابة و10,899 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء. وتسارعت وتيرة الإصابات ودخول المستشفى والوفيات منذ سبتمبر.