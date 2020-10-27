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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون
تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 43,5 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 43,5 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليوناً و490 ألفاً.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29,2 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و159 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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