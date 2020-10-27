غادة عادل بفستان قصير من مهرجان الجونة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة غادة عادل على الريد كاربت في اليوم الرابع من مهرجان الجونة بفستان قصير.

تميز الفستان بنقوش مزينة التصميم بالكامل، باللون الجراي، أوف شولدر، واعتمدت حقيبة سيلفر صغيرة.

تركت غادة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا يميل إلى اللون البني، ووضعت أحمر شفاه صارخ.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.