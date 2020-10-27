بدلة من الساتان.. بشري بإطلالة مختلفة من مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

تصوير-علاء أحمد

ارتدت بشري خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بدلة من الساتان.

اعتمدت بشري بدلة oversize

من الساتان الحريري، باللون البيبي بلو، بصيحة المونوكروم، ونسقت معها توب بنفس لون وخامة البدلة.

واختارت تصفيفه الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

