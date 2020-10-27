أخبار عاجلة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بدلة من الساتان.. بشري بإطلالة مختلفة من مهرجان الجونة

Print
بدلة من الساتان.. بشري بإطلالة مختلفة من مهرجان الجونة بدلة من الساتان.. بشري بإطلالة مختلفة من مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

08:47 م الإثنين 26 أكتوبر 2020

تصوير-علاء أحمد
ارتدت بشري خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بدلة من الساتان.

اعتمدت بشري بدلة oversize
من الساتان الحريري، باللون البيبي بلو، بصيحة المونوكروم، ونسقت معها توب بنفس لون وخامة البدلة.

واختارت تصفيفه الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.
image

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات الكورونا والمنظمة تساعدها

8 الصبح - الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات الكورونا والمنظمة تساعدها

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

صمود مصري ودعم سوري وتهديد سوفييتي

صمود مصري ودعم سوري وتهديد سوفييتي

شبكة عيون الإخبارية