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اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه السادس ويُقر عددًا من البرامج والمشروعات

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جدد المطالبة بالتزام بالطرح المهني والبعد عن التعصب

اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه السادس ويُقر عددًا من البرامج والمشروعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ، مساء أمس , اجتماعه السادس برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي وبحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور تركي العواد بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.
بعدها استعرض أعضاء المجلس تقارير أنشطة الاتحاد وبرامجه التي تمت خلال الفترة الماضية، كما نُوقش عددٌ من مشروعات ومبادرات الاتحاد التي ستُنفذ في الربع الرابع من العام الجاري، فيما أقر أعضاء المجلس استئناف جائزة التميز للإعلام الرياضي في الموسم الرياضي الحالي 2021م، وذلك بعد توقفها الموسم الرياضي الماضي إثر توقف النشاط الرياضي، وانعكاس ذلك على العمل الإعلامي الرياضي من جراء جائحة كورونا.
ثم قدم أعضاء لجنة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين ملخصًا لأبرز أعمال الصندوق خلال الفترة الماضية، واعتمد المجلس مجموعة من طلبات تقديم الدعم المالي للإعلاميين الرياضيين الخاصة بالصندوق في مرحلتها الثانية، وذلك بعد أن قُدم دعم مباشر وعاجل في المرحلة الأولى لصالح الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة المستجد COVID - 19، ومساعدتهم في قضاء احتياجاتهم الأساسية.


وفي ختام الاجتماع جدد أعضاء المجلس دعوتهم لجميع الإعلاميين الرياضيين مع بداية الموسم الرياضي بالالتزام بالطرح المهني والبعد عن التعصب والإساءة في كل ما يُقدم في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك فيما يُنشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي للإعلاميين والمنتمين للوسط الرياضي.

اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه السادس ويُقر عددًا من البرامج والمشروعات

اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه السادس ويُقر عددًا من البرامج والمشروعات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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