أخبار عاجلة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا

Print
وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا
"دوغان": حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش وأحدهما فجر نفسه

وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا

وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع " اليوم".

وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا

روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا

روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا

روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية