كليات الأفلاج تنظم دورة "تحليل البيانات المالية وريادة الأعمال" لطلابها

★ ★ ★ ★ ★

قدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال لأكثر من 35 طالبًا وطالبة

نظم نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز اليوم دورة تدريبية إلكترونية عبر (برنامج زووم).

وتضمنت دورة "تحليل البيانات المالية وريادة الأعمال"، التي قدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور لأكثر من ٣٥ طالبًا وطالبة مفهوم تحليل البيانات المالية والخطوات الأساسية لتحليل البيانات المالية، والربط بين تحليل البيانات المالية وريادة الأعمال من خلال التركيز على دور تحليل البيانات المالية في تحقيق وظائف الإدارة بالشركات، والتعرف على استخدام أساليب تحليل البيانات المالية من أجل تقييم الوضع المالي للشركات من ناحية السيولة، وتقييم نتيجة الأعمال من خلال تحليل الربحية.