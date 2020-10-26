"بومبيو": العقوبات خطوة من حملة الضغوط القصوى على النظام الإيراني

★ ★ ★ ★ ★

"منوتشين" قال إن "نظام الملالي" يستغل النفط لتمويل أنشطة فيلق القدس

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين أن النظام الإيراني يرهن نفطه لتمويل الممارسات "المزعزعة للاستقرار" للحرس الثوري بدلاً من تحسين ظروف شعبه، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال بومبيو: "اليوم تفرض أمريكا عقوبات كبيرة على مؤسسات طاقة إيرانية لتقديمها الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري".

وذكر موقع الخارجية الأمريكية نقلاً عن بيان لبومبيو أن فرض عقوبات على كيانات إيرانية خطوة مهمة في حملة "الضغوط القصوى" الرامية للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف بأن حملة "الضغوط القصوى" تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب.

إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاعها النفطي، بما يشمل وزارة النفط في إيران، وذلك في أحدث إجراء تتخذه واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن قرار العقوبات الذي صدر اليوم يستهدف لاعبين رئيسين في قطاع النفط الإيراني بسبب دعمهم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "النظام في إيران يستغل القطاع النفطي لتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار، يقوم بها فيلق القدس".

والعقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن اليوم الاثنين تستهدف أفرادًا وكيانات، بما يشمل وزير النفط، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.