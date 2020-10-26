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"ماء على سطح القمر".. "ناسا" تعلن عن اكتشاف سيغير طبيعة المهام الفضائية

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"ماء على سطح القمر".. "ناسا" تعلن عن اكتشاف سيغير طبيعة المهام الفضائية "ماء على سطح القمر".. "ناسا" تعلن عن اكتشاف سيغير طبيعة المهام الفضائية
"برايدنستاين": غير معلوم بعد إذا كان من الممكن استخدامها كمصدر

أعلن مدير وكالة الفضاء الأميركية جيم برايدنستاين، اليوم الاثنين، اكتشافاً توصلت له "ناسا"، من شأنه أن يغير طبيعة المهام الفضائية إلى القمر، وذلك بعد العثور على مياه على سطحه المنير، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، قال برايدنستاين في تغريدة على موقع تويتر: "نؤكد وجود مياه على سطح القمر المنار بواسطة الشمس، لأول مرة، وذلك باستخدام مرصد صوفيا".

وأشار مدير ناسا إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان من الممكن استخدام تلك المياه كمصدر، مضيفاً: "التوصل إلى وجود ماء على سطح القمر أمر أساسي للخطط الاستكشافية (أرتيمس)".

ومن جانبه، قال مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، بول هيرتز: "أصبحت لدينا مؤشرات على أن بتركيبته التي نعرفها موجود في المنطقة التي تضيئها الشمس على سطح القمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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