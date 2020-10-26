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الجموم.. "البيئة" تحتضن ورشة عمل بعنوان "الزراعة العضوية.. أهمية وفوائد"

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"النابلي" أكد أهميتها في التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي

الجموم..

نظّمت إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة الجموم، ورشة عمل بعنوان "الزراعة العضوية.. أهمية وفوائد".

وفي البداية رحب المهندس سالم بن باتع البشري، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بالحضور، وذلك بمزرعة جود الخير بمحافظة الجموم، بحضور عدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين .

وأشار المهندس حسام النابلي إلى أن أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع التقليل من تلوث التربة والماء، وتعزيز التنوع الأحيائي، والمساهمة في توفير ، وضمان جودته، وتقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين، فضلاً عن تحقيق العدالة والاستدامة البيئية وفوائدها للمستثمرين، والدعم الحكومي، وإجراءات التحوُّل للزراعة العضوية، وفرص نمو وتوسع زراعتها في الجموم. أما فوائدها للمستهلكين فهي ضمان توفير غذاء خالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية والكائنات المعدلة وراثيًّا، وتوفير منتجات موثقة وصحية وعالية الجودة. مستعرضًا مبادئها الذي تشمل البيئة، والصحة، والعدالة، والعناية.

وتحدث المهندس يزيد الفيفي عن آلية التحوُّل للزراعة العضوية، وأحمد الدوسي عن تجربته كمزارع عضوي في "مزرعة المفتاحة"، وفيصل الراشد عن الدعم المباشر للمزارع العضوية وتحت التحول العضوي.

فيما أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها، سواء من حيث تعزيز الإنتاج كنتيجة لتحسين خصوبة التربة، أو التوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيميائية، وترشيد المياه، والمحافظة على صحة الحيوان، فضلاً عن المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي. لافتًا إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي ينظمها الفرع بهدف ترقية وتطوير القطاع الزراعي بمنطقة مكة المكرمة. مثمنًا اهتمام الدولة -أيدها الله- والوزارة بنشاط الزراعة العضوية، وتنظيمها، ودعمها، وتطويرها؛ وذلك بهدف الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة بالبلاد.

وفي ختام الورشة تم طرح عدد من الأسئلة التي أثرت جوانب اللقاء.

الجموم..

الجموم..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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