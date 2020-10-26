سينتيا خليفة بإطلالة ساحرة من مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

تألقت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة خطفت الأنظار.

ارتدت سينتيا فستاناً جلد فيرنيه، كب، بصيحة وأن شولدر، واختارت تصفيفة "بوني تيل"، واعتمدت مكياج هادئ يميل إلى اللون البني، مع أحمر شفاه فاقع.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

