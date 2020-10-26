بفستان سندريلا.. رشا مهدي تتألق في مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

تألقت الفنانة رشا مهدي بإطلالة جذابة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة بدورته الرابعة بفستان قصة سندريلا.

تميز فستان رشا بأنه مصنوع من القماش الناعم، باللون الرصاصي الفاتح، ومزيناً بورد غامق من على الصدر، وجيب متعددة الطبقات بكشاكش.

تركت شعرها منسدلاً، واعتمدت مكياجا بألوان النيود.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.