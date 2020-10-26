الكابلز علا رشدي وأحمد داود بإطلالة جديدة من "الجونة"

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مصراوي Masrawy

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير- علاء أحمد

طلت الفنانة علا رشدي بفستان فاتح في اليوم الرابع من مهرجان الجونة بدروته الرابعة.

اختارت علا فستانا طويلا، باللون البيبي موف، بقماشة بليسيه نصف لامعة، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الصدر، واستراسات ذهبية تزين أعلى الصدر والحزام الموجود في منتصف الفستان.

اعتمدت علا تصفيفه شعر الكحكة المرتفعة، وماكياجا هادئا بألوان النيود.

أما أحمد داود فاختار بدلة باللون الكحلي مع قميص بنفس اللون.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.