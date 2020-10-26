"الأحمر يليق بها".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة من "الجونة"

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مصراوي Masrawy

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة بدورته الرابعة بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار.

ارتدت نسرين فستاناً أحمر أنيق، لامع عند منطقة الصدر، بأكمامه عبارة عن شراشب، مزيناً بحزام بالمنتصف من نفس اللون.

واعتمدت نسرين على تسريحة شعر بسيطة إذ اختارت لوك الشعر المنسدل للخلف، مع مكياج ترابي هادئ.

اختارت نسرين مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، واكتفت بإرتداء حلق وخاتم فقط من الإكسسوارات.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

