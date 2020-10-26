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رئيس الوزراء الباكستاني يطالب "فيسبوك" بحظر المحتوى المعادي للإسلام

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رئيس الوزراء الباكستاني يطالب "فيسبوك" بحظر المحتوى المعادي للإسلام رئيس الوزراء الباكستاني يطالب "فيسبوك" بحظر المحتوى المعادي للإسلام
دعا لمحاربة بث التطرف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس الوزراء الباكستاني يطالب

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الإثنين، إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحظر أي محتوى معادٍ للإسلام.

وقال خان في رسالة وجهها إلى مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، إن "تزايد معاداة الإسلام يشجع الكراهية، والتطرف، والعنف وخصوصاً من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، قد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ "مهاجمة الإسلام"، بعد تصريحات للأخير أثارت ردود فعل واسعة.

ويتبع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سياسية منع خطاب الكراهية، الذي يصنفه على أنه "هجوم مباشر على الناس"، بناء على العرق والاثنية والأصل القومي والانتماء الديني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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