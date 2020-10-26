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مجمع فيصل الطبي بالطائف يطلق تقنية حديثة لتصحيح ضعف البصر

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مجمع فيصل الطبي بالطائف يطلق تقنية حديثة لتصحيح ضعف البصر مجمع فيصل الطبي بالطائف يطلق تقنية حديثة لتصحيح ضعف البصر
تجرى دون مشرط وتضمن عدم حدوث أي مضاعفات

مجمع فيصل الطبي بالطائف يطلق تقنية حديثة لتصحيح ضعف البصر

أطلقت صحة الطائف، ممثلةً في قسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي، تقنية "فيمتو سكند ليزك"، أحد الإجراءات الطبية الحديثة لتصحيح ضعف البصر.

وتتميز تلك التقنية، بقدرتها على إجراء هذه العملية والتي يتم فيها رفع شريحة من سطح القرنية بدقة عالية دون استخدام المشرط، بما يضمن عدم حدوث أي أضرار أو أخطاء أو مضاعفات محتملة.

وتنفيذاً لهذا الهدف، تم استخدام هذه التقنية لعلاج العيوب الانكسارية والتي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة مكة المكرمة.

وفي هذا الإجراء يتم استخدام تقنية الـ"فيمتوسكند ليزر"، لعمل قطع رقيق بالقرنية تمهيدا لعمل الـ"إكزايمر ليزر" التصحيحي.

ومع استخدام هذه التقنية الحديثة يتوقع أن تكون فترة التعافي قصيرة وبألم أقل، ويعود المريض لممارسة حياته الطبيعية خلال فترة زمنية وجيزة مقارنة بعمليات تصحيح النظر السطحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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