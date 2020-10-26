"الزامل" يزور الليث ويطمئن على استعدادات استضافة ملتقى اختراق الضاحية

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قال لـ"سبق": نعمل على تسهيل كل العقبات من أجل إنجاح العرس الكبير

زار مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة أسامة بن يحيى الزامل، محافظة الليث اليوم، والتقى بمحافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، ورئيس نادي الليث الرياضي عبدالله البصراوي، ورئيس الخدمات ببلدية المحافظة مرضي الزهراني.

وخلال اللقاء، ناقش "الزامل" استعدادات المحافظة ممثلة في نادي الليث الرياضي لاستضافة ملتقى المملكة المفتوح (الأول) لاختراق الضاحية يوم الجمعة بعد القادمة بمشاركة 40 نادياً رياضياً من مختلف مناطق المملكة، وكذلك مناقشة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركين في البطولة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، مؤكداً أن وزارة الرياضة ومكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة يعملون لتوفير كل الصعاب لإنجاح هذا الملتقى.

بعد ذلك قام مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة بجولة تفقدية لموقع السباق والذي يقع على كورنيش الليث واطمأن على كل الاستعدادات، كما تفقد موقع سكن الأندية المشاركة، ثم قام بعد ذلك بزيارة لمقر نادي الليث الجديد واطلع سير العمل فيه، قبل أن يعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة نادي الليث بمقر النادي القديم.

وأكد "الزامل" لـ"سبق" أن العمل مستمر لتسهيل كل العقبات من أجل إنجاح العرس الكبير، مبيناً أن هناك زيارات متتالية لمحافظة الليث من قبل منسوبي مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة، من أجل تسهيل كل العقبات، وسوف تستمر هذه الزيارات حتى انتهاء البطولة.

يذكر أن محافظة الليث، ممثلة في نادي الليث الرياضي، تستضيف يوم الجمعة الموافق 20 ربيع الأول 1442هـ، ملتقى المملكة (الأول) المفتوح لاختراق الضاحية للفئات الثلاث (ناشئين – شباب – أولى)، وذلك تحت شعار (الليث تنطلق)، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

ويشارك في البطولة أكثر 600 لاعباً يمثلون 40 نادياً هي الهلال والنصر وجرش والأغر والمجد وقلوة والقوس والاتحاد والشباب ووج والصفا والوطن وأحد والخليج والفاروق والليث والتسامح والوطني والعدالة والوشم والزيتون وعكاظ والمصيف وصحاري ومضر والفرسان والأهلي والهدى والوادي الأخضر والتهامي والنور وجدة ورأس تنورة وحبونة ومصدة وطبرجل والأنصار والثقبة.