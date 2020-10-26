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بفستان شفاف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

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بفستان شفاف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة بفستان شفاف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

مصراوي Masrawy

04:26 م الإثنين 26 أكتوبر 2020

كتبت – نور إبراهيم:

أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب موقع إنستجرام من خلال صورتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي.

ظهرت مايا في الصورة وهي ترتدي فستاناً طويلاً، باللون الأسود، مصنوع بالكامل من الشيفون الشفاف، ومزيناً بقصاقيص وكشاكش بنفس لون الفستان.

اعتمدت مايا تسريحة شعر هادئة، فتركت الجزء منه منسدلاً، والجزء الأمامي وضعته على الجانب، وانتعلت مايا سليبر أسود عالي.

واختارت ماكياجًا قويا بدرجات الألوان الترابية، وركزت على أبرز رسمة العيون بالسموكي الفرعوني.

ليبلا

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