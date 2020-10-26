أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصين تصعد وتعاقب شركات السلاح الأمريكية

Print
الصين تصعد وتعاقب شركات السلاح الأمريكية الصين تصعد وتعاقب شركات السلاح الأمريكية
بينها "لوكهيد" و"بوينج" و"رايثيون"

الصين تصعد وتعاقب شركات السلاح الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم (الاثنين)، أن الصين ستفرض عقوبات على شركات لوكهيد مارتن وبوينج للدفاع ورايثيون وشركات أمريكية أخرى، ذكر أنها "ضالعة في مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان".

وبين "ليجيان" للصحفيين أن الصين تعمل لحماية مصالحها الوطنية، لكنها لم تحدد الشكل الذي ستتخذه العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، أفادت شركة لوكهيد مارتن في بيان، أن جميع مبيعاتها العسكرية الدولية تخضع لرقابة صارمة من قبل الأمريكية، وأن وجودها في الصين محدود.

وأوضح "البنتاغون" الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لثلاثة أنظمة أسلحة إلى تايوان، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والصواريخ والمدفعية التي قد تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار.

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة متمردة تعهدت بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

"بري": الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور في غضون 5 أيام

"بري": الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور في غضون 5 أيام

"بري": الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور في غضون 5 أيام

"بري": الحكومة اللبنانية الجديدة قد ترى النور في غضون 5 أيام

تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

شبكة عيون الإخبارية