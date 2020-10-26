الصين تصعد وتعاقب شركات السلاح الأمريكية

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بينها "لوكهيد" و"بوينج" و"رايثيون"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم (الاثنين)، أن الصين ستفرض عقوبات على شركات لوكهيد مارتن وبوينج للدفاع ورايثيون وشركات أمريكية أخرى، ذكر أنها "ضالعة في مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان".

وبين "ليجيان" للصحفيين أن الصين تعمل لحماية مصالحها الوطنية، لكنها لم تحدد الشكل الذي ستتخذه العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، أفادت شركة لوكهيد مارتن في بيان، أن جميع مبيعاتها العسكرية الدولية تخضع لرقابة صارمة من قبل الحكومة الأمريكية، وأن وجودها في الصين محدود.

وأوضح "البنتاغون" الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لثلاثة أنظمة أسلحة إلى تايوان، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والصواريخ والمدفعية التي قد تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار.

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة متمردة تعهدت بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.