مكة.. فحص واختبار 3135 عينة غذاء ومياه وإصدار 2911 شهادة صحية

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فيما دربت "الأمانة" أكثر من 1468 عاملًا في الصحة العامة خلال شهر صفر

أصدرت الإدارة العامة للمنشآت التجارية بأمانة العاصمة المقدسة، 2911 شهادة صحية، ودربت أكثر من 1468 عاملًا في الصحة العامة، خلال شهر صفر الماضي.

وبيّنت أمانة العاصمة المقدسة، أن استخراج الشهادات الصحية شرط أساسي للعاملين في المهن والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة؛ وذلك لضمان كفاءة المعروضات وسلامتها، وعدم نقل الأمراض المعدية.

ويقوم الراغبون في الحصول على الشهادات الصحية، بالكشف الطبي المفصل عن الحالة الصحية، عن طريق المراكز والمنشآت الصحية المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة، قبل منحهم الشهادة الصحية التي تخولهم العمل في المنشآت والتعامل مع المستهلكين.

من جهة أخرى، قام مختبر السلامة الغذائية التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية خلال الشهر الماضي، بفحص 462 عينة غذائية، و117 عينة مياه، وإجراء 1170 اختبارًا على عينات المياه، و1386 اختبارًا على العينات الغذائية؛ وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية.أمانة العاصمة المقدسة