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عمرو أديب: بالطبع محدش يقبل أي إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام من أي مكان.. وعبر بأي طريقة عن غضبك

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