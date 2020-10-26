أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مطار جدة.. وحدة إشرافية على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل

Print
"نور": التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.. "محطة عبور"

مطار جدة.. وحدة إشرافية على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1؛ وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.

من جهته، قدّم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، شكره لكل القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة؛ مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل؛ مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

البرلمان العربي يؤكد دعمه لخطة السعودية لتسريع "اتفاق الرياض" ونبه إلى خطورة الوضع في "صافر"

البرلمان العربي يؤكد دعمه لخطة السعودية لتسريع "اتفاق الرياض" ونبه إلى خطورة الوضع في "صافر"

شبكة عيون الإخبارية