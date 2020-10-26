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اعتماد الاختبارات النهائية في معهد الحرم عن بُعد للفصل الدراسي الأول

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اعتماد الاختبارات النهائية في معهد الحرم عن بُعد للفصل الدراسي الأول اعتماد الاختبارات النهائية في معهد الحرم عن بُعد للفصل الدراسي الأول
وفقًا لتوجيهات القيادة بحماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي "كورونا"

اعتماد الاختبارات النهائية في معهد الحرم عن بُعد للفصل الدراسي الأول

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الشؤون العلمية والفكرية، والمجلس العلمي، بإقامة الاختبارات النهائية عن بُعد في معهد الحرم للفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة عن القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة المستجد.

وتحرص الرئاسة على اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وطلبة العلم؛ إذ جاء في وقت سابق توجيه بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي، وتفعيل الدراسة عن بُعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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