الأخضر السعودي يواجه البحرين ودياً.. استعداداً لكأس آسيا

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مساء اليوم على ملعب نادي الاتفاق

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.



ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام السادسة مساءً، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني " الوطني " صالح المحمدي، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مران على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة على نصف مساحة الملعب.