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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً بكابول

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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً بكابول "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً بكابول
شددت على موقفها الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والعنف بجميع أشكالها

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتفصيلاً، أكدت الأمانة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مشددة على موقفها الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت منظمة التعاون العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، راجيةً الشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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