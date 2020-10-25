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"شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب

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"شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب "شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب
سرقوا مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.. وقاوموا رجال الأمن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية (من مخالفي نظام الإقامة في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك لتورُّطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن، ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم. وقد قُدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بنحو (54300) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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