بالأبيض واللؤلؤ.. هدى الإتربي بلوك مختلف في فعاليات مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. بجمبسوت باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، بأكمام طويلة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الفضي من اللؤلؤ، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة خاتم وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.