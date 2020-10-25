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بفستان قميص..إنجي علي بلوك مختلف في مهرجان الجونة

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بفستان قميص..إنجي علي بلوك مختلف في مهرجان الجونة بفستان قميص..إنجي علي بلوك مختلف في مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

08:21 م الأحد 25 أكتوبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الإعلامية إنجي على بإطلالة مختلفة في فعاليات اليوم التالت من مهرجان الجونة السينمائي.

اعتمدت فستانا قصيرا على شكل قميص مصنوع من قماش الستان باللون الأوف وايت، بأكمام طويلة، ومربوط من أسفل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وكوليه وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
نجمات الفن تقمن بحركات استعراضية على السجادة الحمراء

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