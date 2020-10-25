شاهد.. بسنت شوقي بفستان غريب في اليوم الثالث لمهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة غريبة في فعاليات اليوم التالت من مهرجان الجونة السينمائي.

اعتمدت فستانا باللون الأبيض قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف، بصيحة الكب، دون أكمام، وقصة غير متساوية.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفضي، مع إكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

