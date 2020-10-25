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بإطلالة من الزمن الجميل.. ليلي علوي في اليوم الثالث بمهرجان الجونة

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بإطلالة من الزمن الجميل.. ليلي علوي في اليوم الثالث بمهرجان الجونة بإطلالة من الزمن الجميل.. ليلي علوي في اليوم الثالث بمهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

07:30 م الأحد 25 أكتوبر 2020

شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ليلى علوي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ساحرة.

ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، بصيحة البولكا دوتس، التي تعود للتسعينيات، مزيناً بالأوف شولدر، وبأكمام منفوخة، ويتميز الفستان بقصة الكشكشة عند منطقة الصدر.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود وكلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الويفي. وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ليلي علويليلي علوي

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