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بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة

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بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة
طائرات هليكوبتر تشارك في العملية

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة بالقرب من ساحل جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وبيّنت الشرطة في بيان، نقلته "رويترز"، أنها على علم، وتتعامل مع حادثة مستمرة على متن سفينة، تقع جنوب جزيرة وايت.

من جهتها، ذكرت "سكاي نيوز" أن الحادث يشمل عددًا صغيرًا من المسافرين غير الشرعيين على ناقلة نفط.

ومن ناحيتها، أوضحت وكالة خفر السواحل أن طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ تشارك في الحادث، دون ذكر تفاصيل.

بدوره، توقَّع النائب بوب سيلي، الذي يمثل دائرة جزيرة وايت الأقرب للسفينة، أن يجري التعامل مع الحادث من قِبل قوات مكافحة الإرهاب البحرية، لكن من السابق لأوانه وصفها بالاختطاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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