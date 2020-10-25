أخبار عاجلة

هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : فتح 3 معابر حدودية أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل

Print
الأردن : فتح 3 معابر حدودية أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل الأردن : فتح 3 معابر حدودية أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم ، علي العايد، إن بعض المعابر الحدودية البرية للأردن ستفتح أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية.

وأضاف العايد، السبت، أن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.

وأكد الناطق الرسمي أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء ، وفق بترا . 

وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

وأشار العايد إلى تنظيم مؤتمر صحفي، الأحد، لمدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لشرح إجراءات العمل على كل معبر حدودي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

بتوقيت مصر : الحكومة المصرية تشكل لجنة للنهوض بصناعة القطن

بتوقيت مصر : الحكومة المصرية تشكل لجنة للنهوض بصناعة القطن

الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

شبكة عيون الإخبارية