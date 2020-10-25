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بالتزكية.. "الهاجري" لعضوية مجلس إدارة الشباب العربي

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بالتزكية.. "الهاجري" لعضوية مجلس إدارة الشباب العربي بالتزكية.. "الهاجري" لعضوية مجلس إدارة الشباب العربي
للمرة الثانية على التوالي.. منوهًا بدعم القيادة للشباب

بالتزكية..

فاز محمد بن عايض الهاجري بعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية لدورة ثانية، وذلك بالتزكية عقب إعادة انتخابه في اجتماع المجلس المقام في القاهرة.

وينضم الهاجري إلى أعضاء آخرين من المهتمين بقضايا الشباب الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس من بينهم عضو مجلس النواب البحريني أحمد السلوم والإماراتية شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

ونوه الهاجري بدعم القيادة الرشيدة للشباب، الأمر الذي ساعد في تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على أرض الواقع معبرًا عن بالغ شكره للمجلس وتقديره لقرار إعادة انتخابه عضواً لدورة ثانية، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لخدمة أهداف المجلس في دعم الشباب العربي.

يشار إلى أن الهاجري حصل على جائزة أفضل عضو مكتب تنفيذي شاب عام 2014 ، وكذلك على وسام الشاب النموذج لعام 2017 تقديراً لإسهامه المتميز وإنجازاته وكرم في جامعة الدول العربية، وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات ممثلاً للمملكة الهادفة إلى خدمة الشباب العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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