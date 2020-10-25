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شروط وضوابط تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية بين الكليات للطلاب المستجدين بالأزهر

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شروط وضوابط تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية بين الكليات للطلاب المستجدين بالأزهر شروط وضوابط تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية بين الكليات للطلاب المستجدين بالأزهر

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 25 أكتوبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية للطلاب المستجدين، الأحد، بكليات القاهرة والأقاليم.

وقال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق في تصريحات لـ "مصراوي"، أن باب تقليل الاغتراب والتحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين مستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بكليات القاهرة والأقاليم، عدا كليات القمة.

وأشار مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إلى أن تقليل الاغتراب لا يطبق على كليات القمة " طب ـ طب أسنان ـ هندسة ـ صيدلة"، وشروطه بالنسبة للطالبات تختلف عن الطلاب.

ولفت فرج إلى أن التوزيع الجغرافي قسّم كليات جامعة الأزهر إلى ثلاث قطاعات " الوجه البحري ـ القبلي ـ القاهرة"، مشيرا إلى أن هذا التقسيم سيُطبق على الطلاب فقط دون الطالبات.

وكشف مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، أنه يحق للطالبة التحويل إلى من منطقة إلى أخرى طالما كانت حاصلة على الحد الأدنى للكلية التي تريد التحويل إليها، ولم تكن مرشحة بإحدى كليات القمة.

ولفت فرج إلى أنه يحق للطالب التحويل الورقي من كلية إلى أخرى داخل نطاقه الجغرافي فقط طالما كان حاصلا على الحد الأدني للكلية التي يريد التحويل إليها.

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل التقدم بأوراقهم إلى الكلية الراغبين في التحويل منها ودفع المصروفات، وبعد ذلك إبلاغ المسئولين برغبتهم في التحويل إلى كلية أخرى وملء طلب التحويل، وبعد ذلك تتولى الكلية إرسال ملف المُحولين إلى الكليات الأخرى.

وجاءت شروط التحويلات الورقية بين الكليات للطلاب المستجدين كما يلي:

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